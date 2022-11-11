蔡英文總統11日出席「第76屆工業節慶祝大會」，致詞時表示，會穩定兩岸和平相處。（鄧博仁攝）

蔡英文總統今出席「第76屆工業節慶祝大會」致詞表示，有關台海及區域的情勢，政府最重要的目標就是與所有的國家一起努力，一起維持整個區域的和平穩定，與兩岸的和平穩定。

總統也感謝工總在今年7月帶領企業成立「產業碳中和聯盟」，配合政策，以「先大後小」、「以大帶小」的模式，共同為台灣產業的永續發展努力。政府也會持續與產業界密切合作，協助企業建立減碳能力，共同達成轉型目標。

總統致詞時指出，今天是一年一度的工業節，在這個屬於工業人的日子，她要代表政府向台灣經濟的推手們致意，她也要特別恭喜今年接受表揚的績優團體，以及創業歷史悠久的廠商。

總統說，過去這幾年，全球經濟受到疫情的衝擊，普遍呈現衰退，但業界朋友和政府一起努力，讓台灣經濟在逆勢中穩健成長。去年的經濟成長率達到6.57％，是近年來最好的佳績，製造業的產值也持續呈現成長的趨勢，這都是大家共同努力的成果。

總統指出，上個月邊境已經解封，未來台灣和國際經貿的往來也會更加頻繁，現在就是台灣繼續推動經濟發展的關鍵時刻。面對國際供應鏈重組，以及淨零轉型的趨勢，下個階段，政府要致力協助產業推動淨零轉型，並強化國際的鏈結，鞏固台灣在全球經濟的關鍵地位。

總統提到，「2050淨零轉型」是國家整體發展的重要目標。從2016年以來，政府也積極發展綠能產業。今年3月，國發會也提出淨零排放路徑，規劃在2030年以前，投入9千億元預算推動轉型計畫。

她說，2021年經濟部結合工總、產業公協會成立淨零工作小組，目前已經有中鋼、台泥、台塑、台積電等25家企業宣示2050碳中和目標，占台灣製造部門排放量50％以上。

總統表示，這幾年來，台灣也積極深化與國際的經貿交流。去年，台灣與美國、歐盟、日本的雙邊貿易額都成長超過20％，與新南向國家的貿易額也創下1490億美元的歷史新高。能有這樣的好成績，要感謝工總和政府攜手推動，台灣與新南向6國的產業合作，到去年已經促成186項MOU簽署。

總統強調，為了拓展更大的國際經貿空間，政府也積極申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。另外，「台美21世紀貿易倡議」也在這週完成第一回合談判，相信台美經貿關係將進一步深化，帶動台灣的經貿發展。

總統認為，過去兩年多，疫情衝擊全球經濟。台灣雖然在上一波逆勢中穩健成長，但疫後的世界秩序，正劇烈地變化，挑戰也更大，所以要更沉著面對。面對全球通膨、供應鏈重組，以及快速變化的國際情勢挑戰，政府會加速經濟發展以及全球布局的腳步，持續當產業的後盾，也請大家繼續給政府更多的支持及寶貴的建言，一起努力讓台灣產業大步向前。