消息面：

10.達拉斯聯準銀行總裁洛根（Lorie Logan）表示，或許很快就能放緩升息力道，但不應該將之視為政策將由緊縮轉向寬鬆。

11.克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，雖然數據顯示總體通膨和核心通膨均已放緩，但仍然處於相當高的水準，且高通膨持續的時間比比預期更持久，目前最大的風險是緊縮力道不足。

12.堪薩斯聯準銀行總裁喬治（Esther George）表示，儘管月通膨率很低，但年通膨率仍處於令人難以接受的高點，在通膨仍然高漲的情況下，貨幣政策還有許多工作要做，但她認為應採用較為謹慎的做法，避免使金融市場陷入劇烈波動。

13.CPI報告發布後，市場押注聯準會將放緩其激進的緊縮行動，周四美國公債殖利率暴跌，10年期債息重挫逾30個基點，跌破4%大關，來到3.81%。2年期債息亦大跌約30個基點，報4.32%。

14.聯準會可望放緩升息步伐，周四美元指數尾盤重挫逾2%，創下2009年以來最大單日跌幅。日圓飆升逾4%，報140.51美元，創下2015年以來最大漲幅。歐元漲近2%，報1.0194美元，創下11月4日來來最大漲幅。英鎊漲3.13%，報1.1712美元，創2008年以來最大漲幅。

15.風險偏好回升，比特幣大漲約13%，扭轉加密貨幣交易所FTX倒閉後的崩跌走勢。

16.受美元急跌激勵，周四紐約期金收漲40美元或2.3%，報每盎司1753.7美元，盤中最高觸及1758.2美元，創下10月27日以來新高。分析師表示，近來加密貨幣急跌，使避險需求升高，亦有利金價走勢。

17.美國10月通膨放緩，市場看好聯準會即將放緩緊縮力道，有利於經濟和原油需求前景，再加上美元大跌，周四國際油價反彈，結束連續3天的跌勢，紐約期油收漲0.74%，報每桶86.47美元。倫敦布蘭特期油收漲1.1%，為每桶93.67美元。不過瑞銀分析師表示，中國疫情升高，其清零防疫措施可能衝擊經濟和原油需求前景，對油價不利。