英國央行(BoE)行長貝利(Andrew Bailey)周三指出，英國非常吃緊的勞動力市場，是央行可能進一步升息的關鍵原因。

貝利在英國國會財政委員會上，對議員們表示：「如同昨天勞動力市場統計數據所顯示，勞動力市場仍然非常吃緊」。

官方公布的數據顯示，隨著雇主對於經濟前景的看淡，英國上個月失業率上升，職缺數量減少；但是薪資的成長依舊強勁，基本薪資的增幅創下新高。

在11月稍早，英國央行將關鍵利率升75基點(3碼)為3%，是自1989年以來最大的升息。投資人一般認為英國央行在明年中旬之前會將利率升至4.5%。

行長在周三也告訴國會議員，有跡象顯示，核心通膨正在放緩上升。核心通膨為排除波動性較大的、例如食品和能源商品價格的狹義通膨率。

貝利說：「核心商品的價格真的似乎開始放緩」。

周三公布的數據顯示，英國通膨率雖然衝到近41年新高，但核心通膨率保持在6.5%不變。