零售業、科技業營運財報亮眼，加上大陸官方再推穩定房地產市場的措施，以及OPEC+在重申維持減產計畫後穩定國際油價，種種利多撇開大陸防疫政策陰霾，周二美股四大指數集體收高，費半更勁揚超過3%。周三台股開漲53.3點報14595.5點，早盤最高衝上14647.98、大漲105.78點，指數突破14600點整數關卡，由生醫、航運、金融領航，雖然台積電一度翻黑，但電子也啟動二度攻勢，台股在14600之上持續上漲。

截止上午11:30，加權指數上漲79.37點或0.55%，報14621.57點；櫃檯指數上漲1.72點或0.94%，報184.55點。

台積電ADR周二強漲3.27%，權值王台積電(2330)周三開高在494.5元、上漲3.5元，隨後續漲5元觸及496元，雖然盤中一度翻黑，隨後仍穩住490元再上攻；聯發科(2454)早盤上漲9元觸及722元，隨後也居平盤震盪後穩住紅盤。聯電(2303)、日月光投控(3711)股價則穩揚在平盤之上。前台積電共同營運長蔣尚義擔任鴻海(2317)半導體策略長，鴻海周三早盤股價亦漲約0.5%以上。

高價股方面，股王股后雙雙開高，但大立光(3008)勁揚近2%，信驊(5274)則翻臉暫落平盤之下，千金股旭隼(6409)、力旺(3529)也是一紅一黑，力旺盤中在平盤忐忑。

電子股開高後，多數個股後繼無力，處在平盤上下震盪，前一日法說會的台亞(2340)下跌約4.5%，表現在族群較弱勢；而擁軍工題材的事欣科(4916)高鎖24.55元漲停，同題材的鋼鐵股精剛(1584)亦再拉第二根漲停。

生醫、金融股皆往上拉升，類指雙漲約2%，其中晶碩(6491)漲停，金融股三商壽(2867)、中再保(2851)、中信金(2891)等上漲4%超過，而造紙、食品、油電燃氣、鋼鐵收小黑。成交比重來看，生醫、化工走升、電子和半導體則下降。

航海王上陣，貨櫃三雄和航空雙雄長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)、華航(2610)、長榮航(2618)勁揚約2%以上，散裝的新興(2605)、裕民(2606)、中櫃(2613)、四維航(5608)亦高漲逾3%。

台火(9902)擬賣出位於台北市士林區中山北路五段的三戶建物及十個車位，交易總金額達5.22億元，預計處分淨利益約3.09億元，台火連續第2天爆量飆上漲停。

聯邦公開市場委員會(FOMC)會議即將公布11月會議紀錄，市場期望聯準會(Fed)縮小升息幅度，加上美股24日將因感恩節假期而休市，預估將影響外資買賣超力道，觀察台股內資進場狀況。外資方面，金管會為了降低外資將台股當提款機造成的衝擊，亦宣布鬆綁規定，開放外資得以台灣上市櫃股票作擔保品。

第一金投顧指出，近期今年通膨、戰爭、升息等利空逐漸淡化，電子產業庫存也持續消化中，雖然景氣正在下行階段，但利空逐漸出盡，不過近期漲多拉回是正常且必要的，籌碼沉澱整理後，明年展望樂觀的績優股終將脫穎而出，近期台股拉回後，可以伺機布局。選股重點是明年獲利要較今年成長，指數回檔止穩後，選股優先從業績成長強勁、且法人站在買方個股優先。