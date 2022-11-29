新冠肺炎治療用藥再增加一款！中央流行疫情指揮中心今天發布「致醫界通函」修訂新冠藥物適用對象建議，包括增列「氣喘」為第14項高風險重症因子，可經醫師評估使用口服抗病毒藥；另外，原本用於預防免疫低下族群感染的單株抗體Evusheld，亦可用於治療高風險新冠患者，目前國內尚有4700多人份。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，先前共有13項高風險重症因子，可經醫師評估使用口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）或莫納皮拉韋（Molnupiravir）；根據新的文獻證據顯示，氣喘患者感染新冠肺炎後重症風險增加，因此今天公布新增「氣喘」為第14項高風險因子，可經醫師評估後使用抗病毒藥物，相關評估表已經同步修訂。

目前指揮中心定義的新冠肺炎重症風險因子包括：年齡≧65 歲、氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病（含失智症）、BMI≧30、懷孕或產後6周內、影響免疫功能之疾病。

另外，新冠患者治療用藥再增一款！單株抗體Evusheld原本僅限免疫低下或不全族群，作為預防用途，現在再增加高風險患者治療用途。羅一鈞說明，今年11月有新研究結果顯示單株抗體用於新冠治療，預防重症效果約5成，我國食藥署也已經核准使用於治療高風險新冠患者，並經指揮中心專家會議討論，將單株抗體做為第二線治療使用。

羅一鈞指出，如果具有重症風險因子的新冠病患，應優先選用倍拉維（Paxlovid）或瑞德西韋，如不適用，才會考慮擇一給予Evusheld或莫納皮拉韋（Molnupiravir）；值得注意的是，Evusheld用於特定變異株效果較差，如BQ.1、BF.7、XBB、BA.4.6，中和能力大幅下降，臨床效果不佳，但目前國內並未流行這些變異株，因此目前都是可以使用的。

目前指揮中心已採購1萬劑，全數到貨。羅一鈞表示，由於每人需注射2劑，1萬劑相當於5000人份，目前已使用583劑，尚有9417劑，相當於尚有約4700人份，可同時提供「免疫低下族群預防用」及「高風險重症患者治療用」。