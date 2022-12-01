長聖國際（6712）自結11月營收6,011萬元，年成長16.89％，為歷年同期新高；累計前11個月合併營收5.66億元，年成長46.76％，已連續九個月營收正成長，法人估計今年全年可突破6億元大關。

總經理黃文良表示，長聖利用旗下免疫細胞及幹細胞兩大核心技術平台，在細胞治療雙軌布局於特管辦法與新藥開發所需的細胞產品委託製造（CMO）。

長聖深耕布局於特管法，為國內核准項目、核准件數、病患採用及合作醫院都領先同業生技公司，截至111年11月21日為止，衛福部核准的117件免疫癌症治療案件中，長聖占37件（占所有核定項目的32％），由於挾著豐沛醫院背景並與15家合作醫院攜手進行細胞治療，並提供6項細胞治療產品包含需取腫瘤的樹突細胞疫苗（DC）、樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞（DC-CIK)與不須取腫瘤的細胞因子誘導殺手細胞（CIK）、Gamma Delta-T（GDT）細胞、DC-CIK（WT1）以及骨髓間質幹細胞（BMSC）予醫師與病患選擇，是國內最多元提供細胞治療產品的生技公司。

受惠醫師與病患對於細胞治療正向肯定，長聖到目前為止，病患採用已超過500位患者，病人排程已至明年第三季。

黃文良表示，長聖陸續優化與推出新的自體細胞治療產品，如獨家不須取腫瘤即可製作的Gamma Delta-T細胞與樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞DC-CIK（WT1），與其他產品相比，它們的細胞製備時間大幅縮短，讓患者等候時間跟著縮短及毒殺癌細胞效果更佳，以帶動醫師與病患對細胞治療接受度愈來愈高，明年展望正向業績將穩健成長。

另外，新藥開發部分，長聖現有7項新藥臨床試驗計劃進行中，若再生醫療雙法對通過，對於長聖正面挹注包含異體細胞治療、重症恩慈療法與臨床試驗二期完成取得五年暫時性的藥證等。

黃文良表示，長聖最具有潛力異體細胞新藥為CAR001（CAR-T）治療實體癌和異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）治療急性心肌梗塞、急性缺血性腦中風、COVID-19與多發性硬化症，目前UMSC01的急性心肌梗塞已向美國FDA提出申請二期臨床試驗。