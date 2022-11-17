消息面：

1.英國政府周三以國安為由，下令由中國半導體公司聞泰科技全資持有的安世半導體（Nexperia）出售英國最大微晶片工廠Newport Wafer Fab（NWF）最少86%股份。英國商業能源大臣Grant Shapps表示，英國歡迎支持增長與就業的外國貿易與投資，但如果這對國家安全構成風險，政府將果斷採取行動。總部位於荷蘭的安世半導體不認同這項決定，稱過去兩次安全審查都未發現可阻礙這項交易的國安疑慮，其英國分公司將就這項撤資令發起法律行動。根據英國官方，安世在2021年7月將其Newport Wafer fab的持股比例提高了86%，達到100%。

2.根據最新報導，蘋果iPhone 14 Pro/Pro Max交貨延遲的情況似乎正在惡化，在美國，如果是現在下單購買iPhone 14 Pro系列手機作為禮物，可能無法在聖誕節之前收到貨。根據蘋果美國版網路商店，目前iPhone 14 Pro的預期出貨時間約為6周，也就是要等到12月27日才能交貨。蘋果此前已經提出預警，受到鴻海鄭州廠的工人逃離事件影響，iPhone 14 Pro/Pro Max出貨量恐將低於先前預期，顧客可能要等待更長時間才能收到新產品。摩根士丹利將鴻海旗下iPhone工廠本季出貨量預測從8500萬支下修至7900萬支。

3.美國10月零售銷售額月增1.3%，超出場預期的月增1%，並創下8個月來最大增幅。排除汽車和汽油的零售額月增0.9%，優於市場預期的成長0.2%。數據顯示美國消費力道仍然強韌，聯準會在給經濟和通膨降溫方面或許還有更多工作要做。

4.全美住宅建築商協會（NAHB）公布，美國11月房市指數為33，較10月的38下滑，並低於市場預期的36。

5.美國10月工業生產指數月跌0.1%，遠不及市場預估的月增0.2%。製造業產出月增0.1%，不如市場預估的月增0.2%。產能利用率為79.9%，亦落後市場預期的80.4%。

6.美國10月出口物價月跌0.3%，市場預期為月跌0.4%；進口物價月跌0.2%，市場預期為月跌0.4%。

7.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周抵押貸款申請指數上揚2.7%，扭轉前一周的下跌0.1%。30年期固定抵押貸款利率為6.9%，較前一周的7.14%下滑。

8.向來立場偏向鷹派的聯準會理事沃勒（Christopher Waller）表示，在數據顯示物價漲勢放緩後，他現在較傾向支持縮小升息幅度。舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，目前還未到停止升息的時機，聯邦基金利率明年到頂的合理預期為介於4.75%至5.25%。

9.高盛調整對聯準會的升息預測，稱美國央行可能需要繼續升息才能抑制通膨。高盛維持12月升息50個基點的預期不變，但是將明年上半年升息25個基點的預測從2次提高至3次，即預期5月將再升息25個基點。因此高盛也將聯準會基準利率到頂時的預測提高25個基點，至介於5～5.25%，高於目前市場普遍預期的4.92%。

10.周三美元尾盤幾近持平，報106.342。美國10月零售銷售額超出市場預期，市場人士預期聯準會將維持激進的升息路徑不變，但全球股市回落，為具有避險概念的美元帶來支撐。儘管烏克蘭否認，但波蘭和北約表示，擊中波蘭的導彈可能是烏克蘭的防空系統所發射，而非來自俄羅斯的空襲，此番說法緩解了地緣緊張局勢，歐元漲0.37%，報1.0386美元。歐洲央行官員暗示12月可能只升息50個基點，使歐元漲幅受抑。

11.歐洲局勢降溫，加上俄羅斯重啟輸油管道，周三紐約期油收跌1.33美元或1.53%，報每桶85.59美元。倫敦布蘭特期油收跌1美元或1.06%，報每桶92.86美元。

12.美國10年期公債殖利尾盤下跌10.4個基點，報3.695%，盤中一度跌12.8個基點，觸及3.671%。被視為經濟衰退預兆的兩年期與10年期債息倒掛幅度擴大至67.8個基點。

13.周三紐約期金收跌0.1%，報每盎司1775.8美元，仍然接近周二創下的8月15日以來新高。分析師表示，金價缺乏明確方向，但美元和美國債息偏弱，有助於金價持穩。