大陸國產大型客機C919於9月完成全部適航審定工作後，獲中國民用航空局頒發型號合格證，預計於2022年底交付首架飛機。據航班訊息查詢手機程式數據顯示，身披中國東方航空塗裝的一架C919（B-001J）客機22日在上海浦東機場完成首次試驗飛行。

香港東網引述航班訊息顯示，該架飛機於當日早上8時05分從上海浦東機場起飛，下午1時返回，全程飛行時長4小時55分鐘。作為正式交付全球首位客戶前的驗證試飛，該機於20日上午11時15分從浦東國際機場起飛，並於上午11時59分降落於江蘇省揚州市泰州國際機場。

東航21日以網路互動方式召開2022年第三季業績說明會，對於C919飛機的引進進展及後續計畫，董事會祕書汪健表示，首架飛機將於今年底交付，並於2023年上半年滿足民航局規章要求後盡早投入商業營運，其餘訂單將結合供應商的生產和交付計畫，預計在明後年完成交付。