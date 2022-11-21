英國皇家空軍 (RAF) 剛剛完成一項航空減碳的實驗，他們把一架大型軍用機灌入食用油航空燃料(可視為一種可再生燃料)，證實能夠成功飛行，也沒有什麼後續維護問題。

有趣的工程(Interesting Engineering)報導， 英國政府上週五的一份新聞稿稱，皇家空軍將1架A330 MRTT運輸機「航海家」(RAF Voyager)，加入100%的可再生燃料，從牛津郡布萊茲諾頓皇家空軍基地(RAF Brize Norton)起飛，然後飛行90分鐘，持續觀察可再生燃料的表現。

英國國防部長戈爾迪( Baroness Goldie)說：「這是個足以自豪的成就，象徵了皇家空軍的開拓精神，英國工業界的專業知識水準。英國科學和工程在氣候變化的世界中，提出可行的方式，來改善航空業排碳問題。」

參與實驗的包括皇家空軍、國防部裝備與後勤支持(DE&S )、勞斯萊斯，與英國石油公司，其中燃料就是由英國石油公司所提供。

據英國皇家空軍表示，這批可再生航空燃料，是由廢棄食用油為基礎而製作，因此可以視為廢料再利用，而且它的碳排放也比傳統航空燃料要低 80%。

皇家空軍指揮官威格斯頓(Mike Wigston)表示：「英國皇家空軍的目標是2040 年成為世界上第一支零碳排空軍。這很困難，但是必須這樣做。」