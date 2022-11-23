在聯準會(Fed)即將公布上次政策會議紀錄的前夕，貨幣市場投資人感到緊張不安，美元在周三持穩。

美元指數在隔夜下跌0.65%之後，目前周三持穩在約107.10。

澳洲聯邦銀行的匯率策略師Carol Kong說，周二的市場走勢反映出風險情緒有所改善，在企業獲利佳和預計央行緩升息之下，股市和債市出現反彈。

紐西蘭元上漲；稍早紐西蘭央行宣布升息75基點(3碼)，利率來到4.25%，為近14年最高水準。央行還表示，現金利率的上升速度需要快於之前所暗示的速度。

紐西蘭元一度衝到近三個月新高的0.6207美元。央行還警告，經濟可能要經歷一整年的衰退，以控制高通膨。

在中國方面，新冠疫情仍持續升溫，上海突然取消了周三一場汽車業活動，而成都則計畫連續五天對居民進行大規模檢測。

澳元在周三下跌0.15%，為1澳元兌0.664美元。

加密貨幣依然不穩定，比特幣在上漲和下跌之間搖擺。最新上漲1.79%，為1萬6477美元。