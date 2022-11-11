消息面：

1.白宮周四宣布，在G20峰會於下周二召開之前，美國總統拜登下周一將在印尼峇里島與中國國家主席習近平會面。

2.根據美國財政部最新發布的匯率操控報告，美方這次沒有將任何一個主要貿易夥伴列為匯率操控國，與上次在6月發布的報告一致。儘管沒有將任何一個國家列入黑名單，但財政部再度批評中國的匯率操作缺乏透明度，並表示將密切關注瑞士、中國、日本、南韓、德國、馬來西亞、新加坡和台灣等經濟體的貨幣操作情況。此外，財政部官員表示，美元走強使一些國家面臨困境，但情況已開始有所改善。

3.墨西哥央行升息75個基點，將基準利率提高到10%，再創新高，此決議符合市場預期。

4.科技新聞平台《Platformer》編輯Zoe Schiffer周四在推特上發文表示，成為新老闆的馬斯克向推特員工表示，他不確定該社群媒體的「運行速度」（run rate,用來推估未來一段時間的表現），而明年聲請破產也並非不可能的事。此外，馬斯克透過電郵通知推特全體員工將結束「居家上班」政策，屆時員工每周進辦公室工作的時間至少要達到40小時，無法遵循新規定者「可以考慮提出辭呈」。

5.荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）周四宣布將啟動規模達120億美元庫藏股計畫，執行時間將持續到2025年。該公司並上修2025年營收預測至介於300億～400億歐元，先前公布的預測為介於240億～300億歐元。周四艾司摩爾在紐約掛牌股票大漲14.57%，收在560.79美元。

6.美國勞工部公布，10月消費者物價指數（CPI）年漲7.7%，較9月份的年漲8.2%放緩，並創下今年1月來新低；與上月相比則僅上漲0.4%。根據道瓊公司所做的預測調查，受訪經濟學家預期10月CPI月增0.6%、年增7.9%。排除波動較大的食品和能源價格，10月核心CPI月漲0.3%、年漲6.3%，亦低於經濟學家預期。

7.美國勞工部公布，上周（截至11月5日）初次請領失業給付人數周增7000人，為22.5萬人，超出市場預期的22萬人。上周初領失業金人數4周均值周減250人，為21.875萬人。截至10月29日當周，持續請領失業金人數周增6000人，為149.3萬人，略超出市場預期的149.2萬人。

8.美國商務部宣布撤銷俄羅斯市場經濟地位，稱調查後發現俄國政府大規模干預經濟已導致價格和成本扭曲，基於這項裁定，美方可以全面動用反傾銷法解決這個市場扭曲問題。

9.舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）等數位美國央行官員周四都表示很高興看到通膨降溫。戴利表示，10月CPI報告確實是大好消息，但7.7%的年通膨率仍然太高，距離聯準會設定的2%目標仍然遙遠。她表示雖然放緩升息步伐的時候到了，但美國不應重蹈1970年代的覆轍，過早停止緊縮，可能導致通膨預期再度反彈走高，她認為在升息方面寧可過頭、也不要不足，她預期高利率可能維持一段較長的時間，最快明年9月才可能開始降息。