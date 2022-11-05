許多民眾上網預約掛號，可能不輸搶演唱會門票，尤其名氣大的醫師，門診名額釋出沒多久即宣告額滿，但真的這麼搶手嗎？台大婦產科醫師施景中PO文，呼籲那些「假病患」手下留情，「放過我的門診吧！」

「請那些代掛號公司，放過我的門診吧」，施景中在臉書點名所謂的代掛號公司，永遠佔著門診額度，再把這些額度轉賣，導致真正有需求的病患掛不進來，他只好把網路或語音名額提高，可是網頁永遠顯示門診額滿。

施景中舉例，如下周二看診總人數才21人，遠低於開放名額，網頁卻呈現額滿狀態。他向台大資訊室詢問，得到的答案是雖然很多人掛號，但到了看診前都會取消，「每星期都這樣，猜也知道什麼原因」。

施景中說，若真的有看診需求，只好當天現場掛號（保留6個名額），再不然就是透過台大的星月計劃，透過合作醫院或診所轉診。

「醫療資源的不當佔用，影響醫師和真正有需求的產婦權益」，約4000名網友聲援施景中，認為醫療資源被這些代掛蟑螂霸佔，台大應拿出對策，如臨時取消者半年內不准再掛號，或預收費用且無法退費等方式反制，才能照顧真正有需求的人。