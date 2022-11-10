中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增22,331例COVID-19確定病例，分別為22,286例本土個案及45例境外移入；另確診個案中新增66例死亡。

指揮中心表示，今日新增之22,286例本土病例，為10,065例男性、12,209例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,651例)，高雄市(3,068例)，臺中市(3,042例)，桃園市(2,269例)，臺南市(2,252例)，臺北市(1,942例)，彰化縣(1,107例)，屏東縣(747例)，新竹縣(569例)，新竹市(546例)，雲林縣(535例)，苗栗縣(481例)，嘉義縣(423例)，南投縣(355例)，宜蘭縣(305例)，嘉義市(272例)，基隆市(259例)，花蓮縣(212例)，臺東縣(122例)，金門縣(66例)，澎湖縣(58例)，連江縣(5例)。

指揮中心指出，今日新增66例本土病例死亡個案，為35例男性、31例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、65例具慢性病史、44例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月10日至11月7日，死亡日期介於10月9日至11月7日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增45例境外移入個案中，為18例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自印尼、香港、澳大利亞(各1例)移入，另42例感染國家調查中。入境日期介於今年10月11日至11月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,668,542例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,689,606例排除)，其中7,976,205例確診，分別為36,815例境外移入、7,939,336例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,379例COVID-19死亡病例，其中13,362例本土，個案居住縣市分布為新北市2,701例、臺北市1,504例、臺中市1,370例、高雄市1,282例、桃園市1,007例、臺南市995例、彰化縣784例、屏東縣528例、南投縣420例、雲林縣416例、苗栗縣363例、嘉義縣341例、基隆市293例、宜蘭縣288例、花蓮縣232例、嘉義市223例、新竹縣217例、臺東縣182例、新竹市149例、澎湖縣34例，金門縣33例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。