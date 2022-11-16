前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟國內職業籃球引起旋風，近日他在美式賣場、夜市逛街，面對球迷合影、索取簽名等互動來者不拒，讓其親民形象備受好評，不過卻因全程未戴口罩引發討論，遭外界質疑是否違反國內防疫規定。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，不清楚「魔獸」當時未戴口罩的情境為何，不過若他是在進行拍攝、照相、主持等相關活動，確實可暫時脫下口罩，但若超出這樣的範圍，還是建議戴起口罩，如有必要也會通知球團，提醒球員應遵守國內防疫規定。

至於我國口罩禁令何時才能夠解除？王必勝指出，現階段還是先以第一階段口罩鬆綁為目標，最快本月底就能開放，但對於第二階段，甚至是第三階段的口罩鬆綁？王則說現階段先不談，以免民眾混淆。

台大公衛學院教授陳秀熙提醒，根據新加坡經驗，XBB疫情可能在跨年後襲來，另有感染科醫師推估，最快12月底就會見到疫情反彈。王必勝表示，目前尚不清楚哪一種變異株會在台灣成為主流，也有可能仍然以BA.5流行為主，但確實口罩政策的鬆綁，應該要相當謹慎地來規劃。