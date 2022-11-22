2022卡達世界盃足球賽，B組英格蘭在小組賽首戰6比2輕取伊朗，陣中效力英超曼城的替補球員格瑞利許，踢進球隊本戰最後一球，他做出了和以往自己招牌慶祝不同的動作，這是因為他和11歲小球迷芬萊的承諾。

格瑞利許的妹妹荷莉早產3個月，患有腦性麻痺，不過他和妹妹感情很好，常常可以看到他賽後和妹妹合照，看到他貼心照顧妹妹，支持曼城和英格蘭國家隊的小球迷芬萊，寫了一封信給格瑞利許，表示自己也患有腦性麻痺，日常生活中想從事運動非常不容易，雖然很喜歡踢球，但因無法如正常人那樣行動，因此很難在球隊有機會。

芬萊並對格瑞利許寫道：「我很喜歡看到你對妹妹這麼好，看起來你以你妹妹為榮，我真希望世界上有更多人可以跟你一樣，對待行動不便的人的態度就像對一般人一樣。」

格瑞利許為了芬萊這封文情並茂的信的感動，回信給芬萊並送了一件簽名球衣，也在球隊安排下兩人相見歡，聊天過程中，格瑞利許答應芬萊，在自己下一次進球時，為芬萊獻上慶祝動作，芬萊本來希望格瑞利許做出街舞的地板動作「The Worm」，就是在地上像毛毛蟲蠕動身體前進，格瑞利許擔心自己不是專業舞者做了會受傷，所以兩人想出折衷的方式，就是格瑞利許雙手擺動出波浪的樣子，成為另類的「The Worm」。

賽後格瑞利許也在推特發文，表示：「芬萊，這是為了你。」