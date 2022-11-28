Thank you to the US Men’s Soccer Team for neutralizing the flag of Iran by removing the Islamic Republic emblem.



You can see the emblem on the flag on the right.



Everyone should do this as much as possible and Apple should stand with Iranians by neutralizing the flag in emojis. pic.twitter.com/9fnWOXytin — Yashar Ali 🐘 یاشار (@yashar) November 26, 2022

卡達世界盃足球賽分組賽29日將上演最令人矚目的美國、伊朗大戰，美國足球協會（USSF）在社群媒體逕自將伊朗國旗中間紅色國徽拿掉，揚言支持反伊朗抗議活動。

綜合法新社和路透社報導，美國足協昨天在推特（Twitter）、Instagram和臉書（Facebook）官方帳號發出B組分組賽積分表，上頭顯示的伊朗國旗只有綠、白和紅3色，中間的紅色國徽不見蹤影。這張圖片目前已被刪除。

22歲的伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）9月疑因未戴好頭巾，遭嚴格執法的宗教警察羈押後死亡，引發伊朗國內長達兩個多月的大規模抗議潮。

美國足協媒體官員卡馬曼（Michael Kammarman）今天在記者會上表示，發表這些貼文是為了展現「對伊朗女性爭取基本人權的支持」。美國足協並未徵詢球員意見，便逕自決定更改伊朗國旗圖示。

美國隊中後衛齊默曼（Walker Zimmerman）說：「我們對這些貼文一無所知，但我們都是女權支持者，一直都是。」

「我們非常關注29日的賽事和體壇相關事務…但與此同時，我們堅信並支持婦女爭取基本權利。」

「我們知道，這是一個令人非常不安的時期，面臨許多困難和令人心碎的故事。」

美國足協昨天也更換推特頁面上方的橫向顯示圖片，上頭的伊朗國旗同樣少了中間的紅色國徽。24小時後，他們又將顯示圖片改回在世足賽期間原本使用的照片。

伊朗「塔斯尼姆通訊社」（Tasnim News Agency）表示，伊朗足球協會將向國際足球總會（FIFA）紀律委員會（Ethics Committee）投訴美國足協「不尊重伊朗伊斯蘭共和國國旗」。

塔斯尼姆通訊社發推文說，美國隊「違反了國際足總章程，停賽10場是適當處罰」。

塔斯尼姆通訊社還說，美國隊「應被逐出」本屆世足賽。

伊朗通訊社（IRNA）說：「美國足協在Instagram頁面將伊朗國旗上的國徽刪除，是很不專業的行為。伊朗足協向國際足總寄發一封電子郵件，要求其向美國足協發出嚴重警告。」

伊朗國旗上的紅色國徽由四彎新月、一卷經書和一把寶劍組成，四彎新月和上方的一卷經書巧妙地組合成阿拉伯文的「真主」（阿拉）一字。

美國足協發言人稍後對記者說，已刪除冒犯性貼文，由顯示正確國旗圖示的圖片取而代之；但他補充說，「我們依然支持伊朗女性」。

伊朗將在台灣時間30日凌晨3時的B組最後一場賽事迎戰美國隊，在這場充滿政治色彩比賽勝出的一方將拿下16強賽事門票。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111128