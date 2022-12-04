美國海軍在不到一個月的時間裡，第二度在阿曼灣攔截到藏有大量非法武器的船隻，該船準備前往葉門，顯然是為胡塞叛軍提供武器。

美國海軍第5艦隊攔截到這艘拖網漁船，發現了大量的彈藥和化學推進劑，也就是火箭彈的主要燃料。清查數量後，大約有 110 萬發 7.62公釐步/機槍子彈， 25,000 發 12.7公釐子彈 (也就是俗稱的50機槍子彈)，還有7,000 支火箭引信、2,000 多公斤火箭榴彈的推進劑，總計超過50噸。

路易斯B波勒號(ESB-5,USS Lewis B. Puller) 遠征基地艦 也參與這次行動，該基地艦與第5 艦隊一起駐紮在阿曼灣。被查獲的這艘拖網漁船，正從伊朗出發前往葉門。美國海軍表示，他們準備提供武器給胡塞叛軍。

第 5 艦隊司令布拉德庫珀中將(Brad Cooper)說：「這一查獲成果顯示，伊朗仍然是此處的不安定根源，持續提供致命武器給叛軍，破壞當地和平。美國海軍仍以威懾與其他手段，阻止此處的危險和不負責任海上活動，維持該地區安全。」

聯合國已有決議，各國都不該向該組織運送武器。阿拉伯聯盟多數國家也支持公認的政府(已遷至亞丁)，並且組織聯軍對胡塞反政府武裝團體發動襲擊。不過，沙烏地阿拉伯的軍事行動，同樣造成無數平民死亡。

美國海軍第5艦隊在今年11月8日，也攔截到武器運輸船，除了彈藥以外，還查獲大量的高氯酸銨，這種化學品的主要用途就是火箭武器的燃料。另一起類似事件，發生在今年1 月份。