食藥署本月3日召開專家審查會議，14位專家全數同意通過高端疫苗延續緊急使用授權（EUA），但外界認為高端提交的審查資料有諸多疑點。外界頻頻呼籲公布會議紀錄和3份審查資料，衛福部日前也允諾公開，但至今未有進度。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天被問及此事表示，會議紀錄初稿完成後，已提供給14名委員和召委，他們會陸續回覆，對於他們所說的內容陳述需要修改後再回覆，因此會花一點時間，整理好之後就會上網公告。

媒體追問會議紀錄預計公布時程，王必勝強調「做好就會馬上公布」，接著欲言又止表示「你們要快一點也是可以快，到時候又怕有人說怎麼這麼快」。他強調都是照程序走，如果需要加速，就再快一點。

至於高端審查會議中使用的3份資料，包括高端公司繳交的報告、臨床單位的資料庫數據分析、疾管署大數據資料分析等，衛福部長薛瑞元7日表示「正在由專家過目」，最快本周公布。

但時隔一周，今天媒體追問何時公布，王必勝卻一問三不知，甚至反問記者「公開什麼？」好不容易釐清問題後，王回答「會先公布疾管署的資料，那不是為了誰做的，是我們自己對於疫苗保護效力的相關資料」，近期就會公布；至於當天審核的另外兩份資料，他表示「可以啊，我們也會找時間來公布」。