中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增22,692例COVID-19確定病例，分別為22,631例本土個案及61例境外移入；另確診個案中新增69例死亡。

指揮中心表示，今日新增之22,631例本土病例，為10,533例男性、12,083例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,819例)，高雄市(3,046例)，臺中市(2,815例)，桃園市(2,591例)，臺北市(2,085例)，臺南市(2,072例)，彰化縣(1,105例)，屏東縣(738例)，新竹縣(631例)，苗栗縣(545例)，新竹市(530例)，雲林縣(526例)，嘉義縣(395例)，南投縣(361例)，宜蘭縣(336例)，基隆市(322例)，嘉義市(248例)，花蓮縣(245例)，臺東縣(130例)，金門縣(49例)，澎湖縣(37例)，連江縣(5例)。

指揮中心指出，今日新增69例本土病例死亡個案，為43例男性，26例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、66例具慢性病史、41例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月21日至11月13日，死亡日期介於10月25日至11月13日。

指揮中心說明，今日新增61例境外移入個案中，29例男性，32例女性；年齡介於20多歲至80多歲，分別自泰國(2例)，日本、馬來西亞(各1例)移入，另57例感染國家調查中。入境日期介於今年10月17日至11月14日。