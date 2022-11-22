美國主導的「印太經濟框架」(IPEF)首次部長級會議9月舉行，美方敲定了4項合作目標，但印度拒絕簽署部份數位經濟、貿易協定，理由是為了保護國內民族產業。印度向大國說不，不是第一次。2019年協商「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)時，印度中途退出，理由是保護國內市場避免中國大陸商品傾銷。兩次拒絕大國，印度的立場都很清楚，不管是RCEP還是IPEF，得先問問對印度有何好處？

當大國為了佈局世界市場，倡議跨國經濟協定時，印度並非無條件地隨之起舞，但台灣完全相反，面對IPEF，內容是什麼尚未釐清，台灣就對於無法加入表示遺憾；後來美國提出「台美21世紀貿易倡議」，政府拍手欣然同意，認為美國彌補了台灣的遺憾。

台灣或許孤單太久，看別人成群出遊就想跟，有人約就興高采烈赴會，不在乎約會是否安全。當IPEF宣布時，美國官方訊息很清楚，也就是美國貿易代表(USTR)戴琪強調的：「不觸及傳統FTA的關稅議題」，亦即各國利害關係最密切的題目，眼前美國不談，IPEF擺明了是美國針對其需要設定的議程。談到「台美21世紀貿易倡議」，美國也有同樣的訊息，台灣歷屆政府認為最需要的FTA或是關稅議題，不是「台美21世紀貿易倡議」要談的題目，但政府欣然赴約。

既然要赴約就得有所斬獲，不能只是任憑對方上下其手，台美21世紀貿易倡議11月8日、9日在美國開會，有無具體成果？政府沒有說明。事前政府在11月3日發布「台美21世紀貿易倡議將於11月8、9日在美舉行會議」的新聞稿，短短4段，總共不到400字；事後政府發布「台美21世紀貿易倡議11月8、9日會議在美國順利完成」新聞稿，共3段，426個字，談了什麼，只有2句話「會議成果非常正面及具建設性，對於『台美21世紀貿易倡議』的後續進展非常有幫助。」

相較於馬政府時期與中國大陸的制度化協商，「台美21世紀貿易倡議」相對黑箱。例如兩岸經濟合作架構協議(ECFA)，連工作階層的會談，開會前後行政單位都要赴立院報告，ECFA的第2次協商，協商結論裡有具體要點：早期收穫、原產地規則、協議文本等項目都有說明，還宣布大陸將不擴大出口農產品到台灣，對比下，「台美21世紀貿易倡議」的新聞稿空空洞洞。

「台美21世紀貿易倡議」從一開始就不透明，政府最正式的說明報告「台美21世紀貿易倡議談判架構及內容」，羅列11大領域，這麼多項目，這份文件只有4頁。官方針對「台美21世紀貿易倡議」發布的訊息，除了充滿興奮的情緒外，一直很空，以致官方新聞稿6月1日發布啟動，8月18日又一次宣布啟動；至於會議，11月的這次官員對媒體宣稱是首次談判會議，6月28日官方發的新聞稿裡，美東時間6月27日在華府的會議也是「首次」。重複地啟動，重複地「首次」，就是因為沒有具體內容，只能在字眼做文章，以彰顯進度與重要性，這是官方新聞給台灣人民的混亂訊息。如果連同政務委員鄧振中對媒體的發言也計入，「啟動」何止兩次。少男破處，人生只有一次，台灣至少有三次，若每次都可以向性交易對象拿個紅包，每次都謊稱是第一次，堪稱划算，但台灣到底拿到什麼實質效益？8月時鄧振中說「今年年底會有些小範圍成果」，年底已近，請行政單位出面具體報告範圍與成果。（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）

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