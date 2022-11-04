基隆市長林右昌。（張志康攝）

民進黨基隆市長林右昌今（４）日表示，很抱歉要跟大家報告，他二次確診了！據了解，林右昌2日晚間林右昌曾與總統蔡英文、立委蔡適應共同出席活動。

林右昌說，疫情期間，為了保護市民朋友及親友的健康狀況，只要有出現感冒症狀他都會進行快篩。今天中午，喉嚨有些不舒服，快篩後陽性，因為離上次確診超過三個月，很抱歉要跟大家報告，「我二次確診了！」

林右昌強調，接下來他會在家中進行居家隔離，以視訊與網路聯繫工作，目前除了喉嚨有些微不適外，沒有其他狀況，請大家放心！

林右昌並不是第一次確診新冠，在今年7月7日，林右昌剛結束赴嘉義縣參訪行程後，便發現確診。同行的多位基隆市府一級主管也同步確診隔離。不過，林右昌早在今年3月底，與警察局餐會時，頒獎給確診的員警，後來遭匡列自行居家隔離。

林右昌表示，他為保護市民朋友及親友的健康狀況，只要有出現感冒症狀，他都會進行快篩。4日中午，他覺得喉嚨有些不舒服，快篩後陽性，因為離上次確診超過3個月，他表示他二次確診了。

林右昌說，他將會在家中進行居家隔離，以視訊與網路聯繫工作，目前除了喉嚨有些微不適外，沒有其他狀況，請大家放心。

據了解，林右昌2日晚間林右昌曾與總統蔡英文、立委蔡適應共同出席活動。