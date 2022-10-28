避免二次事故處理原則-無法行駛或傷亡待援(高公局提供)

近日交通部一直在宣導提醒「二次事故」，不料國道3號龍潭路段今（28）日凌晨又發生導致1死的憾事！交通部高速公路局表示，民眾只要謹記「開放離撥拍移等」7字訣，又分為了解「尚能行駛且無須待援」以及「無法行駛、傷亡待援」2種情況的處理方式及流程，才能有效預防二次事故，保障自身安全。

依據國道公路警察局資料統計，今年9月國道共發生6件A1類交通事故（造成人員當場或24小時內死亡），其中有4件是車輛故障未採取安全措施、輕微碰撞未儘速移至安全處所，遭後方車輛追撞而導致傷亡的「二次事故」。

今日凌晨1點多，國3龍潭路段有林姓男子駕車經過國道3號龍潭路段時，疑為閃避車道上小狗而自撞外側護欄，後車閃避不及撞上林男車子，林男車上4人欲下車時，再遭後方3輛自小客車碰撞，造成1人當場命危，是典型的「二次事故」。

高公局交管組主任工程司徐福聲表示，車輛於國道故障或發生事故時，若無人傷亡且車輛尚能行駛，民眾只要謹記「開放離撥拍移等」7字訣。首先「開」啟危險警告燈；接著沿著路肩或護欄外，面向來車至車輛後方50至100公尺處擺「放」故障標誌；車內人員全部「離」開車輛，移動至安全處所，避免在車道上逗留；「撥」打110或利用高速公路1968App警政報案功能報案，若手機開啟定位功能，則App會自動判斷人員所在位置。

接下來要「拍」攝記錄事故現場，最好包含車輛碰撞點、車損部位、與地面標線相對位置，供肇事責任鑑定使用；拍照記錄完後，儘速將車輛「移」至路肩或避車彎等安全處所；最後是「等」待員警抵達處理。

徐福聲提醒，若有人傷亡或車輛無法行駛，仍應先「開放移撥等」，也就是開啟車輛危險警告燈，接著放置故障標誌，車內人員移動至安全處所再求援，並保持現場完整、等待員警抵達。

高公局舉例，像9月17日凌晨零點多國道1號原本只是3輛小客車輕微追撞，但因3車駕駛均下車察看，後方另1輛小客車未注意車前狀態直接撞擊其中1名駕駛，再推撞車輛夾擊站立於車頭處（俗稱斷腿區）另1駕駛，造成1死3傷。另10月24日凌晨零點多國道3號1輛小客車自撞外側路緣，駕駛未擺放故障標誌且下車走動、橫越車道，遭另1閃避不及的小客車撞死。

高公局提醒，在國道上採取任何動作之前一定要確保自己的安全，例如解開安全帶、擺放故障標誌或移動車輛時，均應看清楚後方來車先確認自身安全後再行動，切勿於車內或車道上逗留；同時籲請用路人做好行前車輛保養及檢查，減少故障風險，行駛國道更安心。