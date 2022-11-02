國1汐止段走山封閉！上班車流「紫爆」時速僅13公里 侯友宜：週五會全面搶通

國道1號南下10.1公里處汐止段，1日上午發生邊坡土石崩落意外，造成路燈傾倒，高公局封閉南向汐止出口交流道，五堵交流道車輛進入汐止市區恐導致擁塞。新北市長侯友宜2日上午7時到汐止視察表示，目前國道壅塞，但汐止平面狀況還算穩定，已與基隆舉行協調會，宣導改道事項，目前也派出警力全力疏導，交通戰情室也會持續觀察。

侯友宜表示，國道五堵到汐止交流道路段土石流崩落，汐止南出匝道口目前還在封閉，已跟基隆快速聯絡資訊， 希望基隆南下往汐止、台北能走平面，昨天改道資訊公布外， 汐止也派出大量警力疏導。

侯友宜說，早上七點半汐止平面目前跟平常一樣還可以，但還是要非常關心後續狀況， 目前持續觀察，勤務運作完再度調整。

侯友宜也說，他有跟高公局趙局長通過電話，他們會努力在禮拜五下班前完成，他也建議高公局，在土石流邊坡地區，裝設自動預測器，能夠事先預警。