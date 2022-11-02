國道3號彰化南下路段時，清晨6點30分左右，半聯結車載運的10幾萬支塑膠管突然撒落國道。（國道七隊提供／吳敏菁彰化傳真）

國道3號彰化南下路段時，清晨6點30分左右，半聯結車載運的10幾萬支塑膠管突然撒落國道。（國道七隊提供／吳敏菁彰化傳真）

國道3號彰化南下路段時，清晨6點30分左右，半聯結車載運的10幾萬支塑膠管突然撒落國道。（國道七隊提供／吳敏菁彰化傳真）

國道3號彰化南下路段時，清晨6點30分左右，半聯結車載運10幾萬支塑膠管突然撒落國道，造成3個車道全都是塑膠管，行經車輛紛紛緊急剎車，險象環生，國道警察緊急封閉車道，車流一度回堵5公里，直到8點10分才恢復。

國道七隊調查，事故發生在今天清晨6點30分左右，半聯結車行經國道3號南下200.7公里彰化快官路段時，後方車斗載運的箱子突然掉落國道，造成箱內的塑膠管全部撒落，佔據中線、外側與輔助車道等，共3個車道上，初估約10幾萬支。

「天，螺絲釘掉滿國道」塑膠管撒落一地，一度被誤認是螺絲釘，行經車子突然發現地上權全是障礙物，又是剎車、又是東閃西閃，險象環生，國道七隊快官分隊緊急趕赴現象，疏導車流，並連絡協助清除地面的塑膠管。

國道七隊快官分隊小隊長王進山指出，半聯結車疑似貨物飛落、散落，將依據新修正的道路交通管理處罰條例第30條，可罰3000元以上至1萬8000元以下的罰款，再次呼籲駕駛要嚴密覆蓋、綁妥裝載之貨物，以維護用路人的安全。