民進黨彰化縣長候選人黃秀芳4日到北斗掃街拜票，表示恢復369敬老禮金有財源規畫。（黃秀芳提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣議會國民黨黨團4日批評民進黨縣長候選人黃秀芳以及競選總部主委前縣長魏明谷近日不斷說要恢復「敬老金369」是騙選票，2018年「敬老金369」的8.3億元是中央特別預算緊急支付，這能每年都有？黃秀芳表示，將以綠能營業稅的稅收，回饋到地方。

彰化縣議會國民黨黨團書記長劉淑芳和議員槽雞豪、顧黃水花、鄭俊雄、張錦昆、白玉如、黃千宴、黃正盛、劉惠娟、涂淑媚、陳榮妹等議員，4日聯合抨擊4年前，民進黨為挽救魏明谷危急的選情，才動用特別中央特別預算8.3億元，發放敬老禮金，黃秀芳明知特別預算不是每年都有，還說要發敬老金369，根本是在騙選票。

藍營議員們也指出，縣長王惠美排富後繼續發放「敬老金369」，讓老人家可以長長久久領到敬老金，社會福利也做得更好，並指出，當年就說要徵綠能稅，藍綠都支持，但財政部拒絕，現在又在繼續騙。

民進黨議員莊陞漢表示，蔡英文總統為黃秀芳的政見背書，將綠能營業稅擴大回饋地方，怎麼會做不到，黃秀芳競選總部發言人彭芳萍也指出，9成長者無法領取369的重陽敬老禮金，是否有照顧到，相信冷暖自知。

黃秀芳表示，發放369重陽敬老禮金財源來自綠能營業稅收，不是要增加企業負擔，而是透過企業已經繳納的稅金，回饋到地方。她出身基層，個性務實，無法喊出「捷運到南彰」這種目前做不到的口號。