議員賴清美也聞香而來，拿了一布袋烏魚回家，她說今年因為選舉所以不能拿來送人，是幫親朋好友代買，今天一共「代購」了35尾。（賴清美提供／吳建輝彰化傳真）

不過因為飼料等原物料上漲，烏魚殼每台斤漲到70元，烏魚子更上漲到1300元，不過儘管價格上揚，仍湧入不少民眾搶購。（賴清美提供／吳建輝彰化傳真）

天氣乍冷，先頭烏搶先來報到了，彰化縣首批養殖烏上岸，現場現殺現賣，今年烏魚殼、烏魚子都相當肥美，平均每尾都達到5台斤重，不過因為飼料等原物料上漲，烏魚殼每台斤漲到70元，烏魚子更上漲到1300元，不過儘管價格上揚，仍湧入不少民眾搶購。

線西鄉塭仔漁港一早相當熱鬧，不少民眾聽聞今天有現撈的「養殖烏」上岸，清晨就趕到漁港排隊，現剖黃澄澄的烏魚子、肥美魚膘，還有眼睛發亮的烏魚殼，一早首批近5000尾養殖烏，通通被民眾搶買一空。

漁民曾能允表示，今天清晨5點就開始進行捕撈作業，上岸後進行取卵分類，約7點多漁港就湧入大批民眾準備搶購，很多人都一布袋一布袋這樣買，只為了搶買今年首批「烏金」，最多同時湧入差不多300人。

議員賴清美也聞香而來，拿了一布袋烏魚回家，她說今年因為選舉所以不能拿來送人，是幫親朋好友代買，今天一共「代購」了35尾，有民眾說，下週就是立冬，彰化養殖烏魚子品質高檔，不會輸給野生的，因此每年都會一早來搶購。

而根據市場行情，去年養殖烏新鮮剛取出的濕烏魚卵，在池邊交易價是每台斤900元，「烏魚殼」產地價每台斤則是65元，不過今年因為飼料等原物料上漲，導致烏魚殼每台斤稍漲到70元，烏魚卵更上大漲將近5成，每台斤漲到1300元。