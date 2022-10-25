新竹縣國中小學生聰明營養午餐「班班吃石斑」上路了！縣長楊文科等人25日到竹北市興隆國小與學生共享石斑魚午餐，香味四溢的清 蒸石斑，讓小朋友個個吃的津津有味，還不時去添飯加了一大碗石斑魚塊，都說「實在太好吃了！」
「光聞到香味就食指大動！」楊文科與教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬、農委會漁業署副署長林國平、教育局長楊郡慈、農業處長范萬釗及多名縣議員到興隆國小與學童們共進石斑魚午餐，大家邊吃邊豎起大拇指直稱「讚！」
楊文科說，國產石斑魚結合縣府推動的「聰明營養午餐」入菜，給全縣國中小學生享用，讓學童們吃了頭好壯壯，身為率先實施營養午餐吃石斑魚的縣市，縣府會將學童們的午餐照顧得很好。
楊文科感謝縣府各單位及學校通力合作下，快速完成全國第1單「班班吃石斑」的採購，1名學童舉手問「石斑魚很好吃，以後可以再吃嗎？」楊文科允諾會請教育局和農業處研議，讓大家可以常常吃到石斑魚。
教育局長楊郡慈表示，全縣122所國中小每月要採購石斑魚為4691公斤，從10月25日起至明年1月底，每月都有1餐石斑魚入菜，以外加1道菜每人1份（70到80克）的方式辦理，所有學校在本月底前都能吃到石斑魚。
范萬釗則表示，接著要到來的烏魚季，在漁民採收完烏魚子後，縣府會考慮比照石斑魚，採購烏魚殼加入聰明營養午餐的菜單。
范萬釗指出，楊文科縣長上任後推動營養午餐採用在地有機蔬菜政策，2019年試辦縣產大豆做為學校營養午餐，目前試辦學校已達65校，期待未來能天天吃在地、有機、友善的營養午餐為目標，落實地產地銷，創造新竹縣永續友善農作物的生產環境。
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