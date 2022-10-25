縣議員吳旭智（左自右）、教育局長楊郡慈及縣長楊文科等人在興隆國小與學生共進石斑魚午餐直稱「讚！」（羅浚濱攝）

新竹縣國中小學生聰明營養午餐「班班吃石斑」上路，竹北市興隆國小學生吃的津津有味，吃光再去裝了一大碗清蒸石斑魚。（羅浚濱攝）

新竹縣國中小學生聰明營養午餐「班班吃石斑」上路了！縣長楊文科等人25日到竹北市興隆國小與學生共享石斑魚午餐，香味四溢的清 蒸石斑，讓小朋友個個吃的津津有味，還不時去添飯加了一大碗石斑魚塊，都說「實在太好吃了！」

「光聞到香味就食指大動！」楊文科與教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬、農委會漁業署副署長林國平、教育局長楊郡慈、農業處長范萬釗及多名縣議員到興隆國小與學童們共進石斑魚午餐，大家邊吃邊豎起大拇指直稱「讚！」

楊文科說，國產石斑魚結合縣府推動的「聰明營養午餐」入菜，給全縣國中小學生享用，讓學童們吃了頭好壯壯，身為率先實施營養午餐吃石斑魚的縣市，縣府會將學童們的午餐照顧得很好。

楊文科感謝縣府各單位及學校通力合作下，快速完成全國第1單「班班吃石斑」的採購，1名學童舉手問「石斑魚很好吃，以後可以再吃嗎？」楊文科允諾會請教育局和農業處研議，讓大家可以常常吃到石斑魚。

教育局長楊郡慈表示，全縣122所國中小每月要採購石斑魚為4691公斤，從10月25日起至明年1月底，每月都有1餐石斑魚入菜，以外加1道菜每人1份（70到80克）的方式辦理，所有學校在本月底前都能吃到石斑魚。

范萬釗則表示，接著要到來的烏魚季，在漁民採收完烏魚子後，縣府會考慮比照石斑魚，採購烏魚殼加入聰明營養午餐的菜單。

范萬釗指出，楊文科縣長上任後推動營養午餐採用在地有機蔬菜政策，2019年試辦縣產大豆做為學校營養午餐，目前試辦學校已達65校，期待未來能天天吃在地、有機、友善的營養午餐為目標，落實地產地銷，創造新竹縣永續友善農作物的生產環境。