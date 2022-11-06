據台船人士指出，台船承造海巡署1000噸彰化艦將在11月10日交船，同日台中艦也將下水。由於彰化艦曾發生進塢坐墩嚴重失誤，台船董事長鄭文隆為整頓基隆廠，廠長也將改由施炎輝出任。

據指出，海巡署委由台船建造6艘1000噸級巡防艦，首艘CG1001彰化艦將於11月10日上午假基隆廠舉行交船，第2艘CG1002台中艦亦同日舉行下水。

海巡署為了加強巡邏台灣海域保護漁民與更新老舊船艦，規劃籌建6艘1000噸級巡防艦由台船公司承攬，彰化艦108年12月31日開工、109年7月10日安放龍骨祈福儀式、110年9月9日下水典禮。台中艦110年2月3日開工、110年11月24日安放龍骨祈福儀式。

台船人士指出，新造1000噸級巡防艦船身相較過去1000噸級巡防艦更長、更大，耐浪性更強，在東北季風期間海象惡劣之海域執行護漁及查緝走私偷渡與非法抽砂等勤務，有效打擊越界作業之違法船隻，提升我國海域執法與護漁能量。

鑒於今年來基隆廠發生勞資抗爭事件、及數次工安事故，包含進塢坐墩失誤等狀況，錯誤連連，台船人士指出，在海巡船發生工安事件後，鄭文隆即將原廠長調離主管職，以工程師身份，將功補過，並由總公司的副總經理周志明擔任廠長。現善後工作告一段落後，將在11日董事會核派新的廠長，由施炎輝升任廠長。