彰化一名男子3年前在越南娶回美嬌娘，同年底回台完成結婚登記，豈料，越妻來台僅1周，便在未告知丈夫的情況下，自行購買機票躲回越南，男子苦等2年盼不到妻子來台，心碎訴請離婚。彰化地院審結，判准2人離婚。可上訴。

判決書指出，男子主張，於2019年8月間與越南籍女子在越南結婚，同年12月返台登記，妻子則於2020年1月底來台同居生活，2人同居期間並未發生衝突，但妻子突然於同年2月7日妻透過朋友購入機票，出境返回越南。

男子表示，時逢新冠肺炎疫情，妻子遲遲無法返台，後續聯絡他也只為了索取金錢，雙方最後一次聯繫已為去年1月，認為妻子明顯惡意遺棄，此段婚姻早就失去意義，請求法院判准離婚。

彰化地院審理時，男子的母親出庭證稱，媳婦來台生活的1周並未看見2人吵架，媳婦離家那天沒發生特別之事，就連媳婦離家他們都不曉得，因媳婦住3樓，她住2樓，當時上樓喊叫媳婦吃晚餐，進到房間才發現窗戶開著，猜測媳婦恐是把行李從窗戶丟下去後逃跑了。

法官審酌，女方於2020年2月7日擅自離家出境，2021年1月起未再與丈夫聯繫，縱使疫情趨緩也未見女方返台，顯然有拒絕同居的意思，也無心再與丈夫共營婚姻生活，客觀上違背同居義務，主觀上也拒絕同居，的確屬於民法規定的惡意遺棄的情形，故准許男子離婚。可上訴。