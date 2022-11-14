藝人黃嘉千與加拿大籍老公夏克立的離婚官司9月開打，上次夏克立委由律師到場，10月2日夏克立在IG發文表達不滿，自比是加拿大版的強尼戴普案，並質疑到底是誰在對外放話，一直抹黑他，夏克立並稱「我才是被害人」，士林地院家事庭14日開庭，夏克立下午2點20分進入法庭，面對記者詢問不發一語，黃嘉千則委由律師出庭並未現身。

夏克立10月2日曾在微博發聲，當時他分享過去與家人錄製實境節目的影片，並強調自己絕對沒有演戲，「我不用演的。你可以相信老夏，或者你可以相信，謊言。」並搭配哭臉表情，雖然文中未提黃嘉千，但也讓外界不禁揣測，他是在暗諷黃嘉千的話語為謊言。

2人的離婚官司從9月中開始進行，黃嘉千曾經透過律師賴芳玉發布聲明，表示決定離婚是相當不得已，不希望因為媒體報導再傷及無辜。黃嘉千上月開庭時，僅低調表示「謝謝關心」。2人官司第二次開庭，夏克立將提出相關證據主張權利。