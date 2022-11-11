彰化地方稅務局，推出「農地稅務整合服務」專案，代表彰化縣政府參加行政院國家發展委員會第5屆政府服務獎，從全國133個參獎機關脫穎而出，也是全國唯一獲獎的稅捐稽徵機關。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣農地占全縣土地面積一半以上，彰化地方稅務局，率全國之先，建置農地航照圖數位化系統，主動以最有利方式核稅，代表彰化縣政府參加行政院國家發展委員會第5屆政府服務獎，從全國133個參獎機關脫穎而出，也是全國唯一獲獎的稅捐稽徵機關。

彰化縣地方稅務局局長陳燕慧表示，彰化縣農民人數全國最多，稅務局以農民角度出發，推出「農地稅務整合服務」專案，是考慮到農地移轉所面臨到的稅務問題，並且首創農地航照圖數位化系統，與全縣公所及地政事務所合作視訊服務，民眾在地就可洽辦稅務，即時取件免除往返奔波。

彰化地方稅務局還推動不動產移轉案件跨縣市合作，一處申辦，可享全國服務；與國稅機關編撰農地移轉租稅全攻略和下鄉服務，主動告知農地移轉流程及法令規定等相關資訊，提供全方位整合服務，縮短農民與稅的距離，贏得好評。

彰化縣政府表示，政府服務獎是政府機關推動服務品質的最高榮譽，今年度的參獎機關有中央及6都等直轄市機關，彰化縣的資源相對有限，稅務局仍秉持服務熱忱，團隊共同努力，從「化被動為主動」、「縮短申辦距離」及「提升行政效能」等著手，積極維護農民節稅權益外，更進一步整合跨機關資源，免除農民奔波往來之苦。

縣府強調，獲得堪稱公務機關的年度奧斯卡獎「社會關懷服務類」獎項實屬不易，未來將持續精進服務與創新，提供縣民更優質的便民服務。