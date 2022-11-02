駕駛漆黑的國道上突然向右閃，原本左側車道竟出現事故車，網友也驚嘆駕駛眼力好。（翻攝自臉書爆怨公社）

怎麼看到的？有男子將行車紀錄器影片分享在網上，影片中駕駛行駛在某漆黑國道路段，當下定速100多公里的他，發現原方有2車輛閃著警示雙黃燈，此時他便介入改為手動並開始降速，不到1秒的時間他趕緊將車子開往右側車道，此時，便發現原本的車道上有輛車頭全毀的事故車；網友見驚險瞬間直呼「你是看到還是感應到？」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1段15秒影片，影片中駕駛開車行經在漆黑的國道路段，當時他將車輛定速為時速115公里，而遠方有2車輛閃著警示雙黃燈，此時，他便介入改為手動並且將速度降下來，正當他開始降速後，不到1秒的時間判斷，他趕緊將車子開往右側車道，此時左邊竟然出現事故車，車頭撞爛停在車道上，不過駕駛疑似有壓到車禍碎片、零件，便也打著警示雙黃燈逐漸降速停靠在路肩。

影片一出，網友紛紛留言表示「點就撞了，眼睛很利」、「透視眼？」、「高手！」、「你是看到還是感應到？」、「底褲一包」、「說血輪眼就low了，論透視能力絕對是白眼」、「有看到一陀黑黑的，這時後那種貼超黑隔熱紙的大概就掰掰」、「怎麼看到的」、「這心臟真的會停3秒」、「行車紀錄器看起來很暗，實際視覺應該還是稍微看的到，有閃開太好了」。