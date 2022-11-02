昨(31)日上午8時許，有輛砂石車行經新北市土城區員安路、亞洲路口時，有名戴著安全帽，穿著雨衣的行人闖紅燈走在斑馬線上，疑似未注意路況一直往前行，導致砂石車駕駛趕緊踩下煞車，所幸未撞上該行人，但是砂石車後斗的砂泥也因為慣性作用，將行人噴灑成一身泥；對此，網友也痛批「不想活了也不要害別人」、「這麼大的人了，巨嬰吧」。

「記者爆料網」分享1段40秒影片，影片中是發生在10月31日上午8時許，有輛砂石車行經新北市土城區員安路、亞洲路口時，突然有名頭戴白色安全帽，穿著深色雨衣的的行人，闖紅燈低著頭在斑馬線上奔跑，幸好砂石車駕駛急時發現，及時踩下煞車停住，未撞擊到該名行人，然而，車斗內的砂泥因為慣性作用，直接噴灑在行人身上，嚇得行人左看右看，圓地打轉，不知如何是好。

影片一出，網友紛紛留言表示「感謝大車的不殺之恩」、「學長竟然一句問候都沒有！應該是嚇傻了」、「學長太熱情了」、「不想活了也不要害別人」、「這個人想死嗎？走路看地上？」、「第一個反應就只是想問候行人她祖宗18代」、「媽媽說走路要看路阿」、「這麼大的人了，巨嬰吧」、「可憐的司機」。