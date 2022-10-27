台中市神岡區大洲路昨（26）日發生桶屍命案，警方在橘色塑膠桶內發現一具男性屍體，懷疑是2年多前失蹤的陳姓男子。死者先被以深色被單包裹，然後再裝入透明塑膠袋內，最後被放進橘色塑膠方桶後以水泥封屍，桶子邊還留有一條厚棉被及一個水泥攪拌器。法醫高大成研判，兇手當初恐是想焚屍滅跡，現場才會有棉被。

知名法醫高大成表示，根據過往的經驗，焚屍案的兇手通常是用被單裹屍後點火毀屍滅跡，「神岡桶屍案的兇手可能一開始也打算用此方式，工廠內才會有一條棉被」。

由於死亡時間已超過2年，無法辨認死者身分；高大成也指出，驗DNA是重點，但由於屍體已嚴重蠟化，皮毛恐很難驗到DNA，他建議取外表蠟化下的肌肉組織，因為屍體被水泥封存，腐化程度是曝露在環境中的1／7，應仍可驗到DNA。

死者屍體以屍袋裝著，由葬儀社載回殯儀館。（陳世宗攝）

回顧整起案件，60多歲林姓男子在神岡區大洲路承租2間廠房，3年前將其中1間租給33歲女子，1間則長期閒置，該女繳了1年租金後就未再續繳，近期林男想將廠房再出租，昨日中午帶員工前往現場整理環境，打開廠房鐵門後聞到惡臭味，發現1未加蓋的水泥塑膠桶有異樣，他將桶子推倒，水泥塊破碎掉落時，竟露出1隻左手前臂，嚇得他趕緊報警，才讓這起桶屍命案曝光。

警方於昨日傍晚4時許將女租客帶回偵辦，追查發現該女疑為死者的前女友，將其列為關係人，她到案後幾乎保持緘默，神色自若，今日稱大橘色桶子及水泥攪拌器是她自己買的，她的前男友確實已失蹤2年多，兩人交往期間也會吵架。

由於目前無法辨認死者身分，無法確認女子是否與桶屍案有關，仍將其滯留在警局內，等待DNA比對結果出爐，對於是否涉案以及有無共犯，仍待後續調查釐清。