台中市神岡區大洲路昨(26日)驚傳桶屍命案！一名林姓二房東26日前往廠房整理環境，聞到大水泥桶傳出惡臭，他將桶子推倒後水泥破裂，竟赫見1隻手臂伸出，事後警方確認桶內封有1具男屍，疑為通報失蹤陳姓男子，但家屬昨天見大批媒體在場不敢曝光，僅能透過照片認屍，但無法確認，事後又前往殯儀館，但也因屍體腐爛嚴重找無特徵，檢方將在上午進行相驗，並採集死者DNA比對，警方表示，只要身分一確定，即可勾勒出交友狀況及生前動態，案情將很快露出曙光。

至於警方昨帶回疑似為死者前女友的女子，因女方否認雙方有男女關係，警方研判單憑她一人也難以進行棄屍及封屍，認為尚有其他男性共犯在逃，正追查釐清中。

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調查指出，60多歲林男在神岡區大洲路承租2間廠房，3年前將其中1間租給33歲女子，1間則長期閒置，但女子繳了1年租金後，就沒續繳。林男昨天打開鐵門後聞到惡臭味，發現1個未加蓋的水泥塑膠桶有異樣，他將桶子翻倒，水泥破了，竟露出1隻左手前臂，嚇得趕緊報警。

警方到場後，隨即封鎖現場並通知鑑識人員到場採證，確認裡面裝有1具屍體，從身形研判是男性，戴有1支男錶，手臂已蠟化，初步研判已死亡約2年，昨傍晚4點多帶回承租廠房的女子，並列為關係人。

據了解，死者是被以水泥封桶，仍留有皮肉組織，尚未完全腐化，研判可能是2019年通報失蹤的陳姓男子，不過警方仍未證實及確認。

警方調查，該女子透過仲介，3年前向林男承租廠房，但內部沒有機器或物品進駐，完全沒有任何動作，大門長期深鎖，林男之前曾在外察看，發現裡面空蕩蕩。1年後女子電話口頭允諾續租，但都沒下文，近期林男想將廠房再出租，昨中午帶員工前往現場整理環境，才讓這起桶屍命案曝光。

豐原警分局指出，全案已報請檢察官指揮偵辦，由鑑識人員採證與法醫相驗，目前已掌握特定對象積極查緝中。