台中港只要封港，等候進港的商貨輪只能在外下錨，增加航運成本。（民眾提供）

「風的故鄉起風了！」台中港連日來受到「奈格」颱風外圍環流，及強勁的東北季風襲捲影響，強陣風高達11級，台中港務分公司基於安全起見，10／29日上午10時50分起暫停船舶進港，直到11／2日上午10時20分風勢減弱才恢復正常航行，「封港」長達92.5小時，4天4夜共有42艘進港船舶受延誤，創開港46年來「封港」最長紀錄。

台中港務分公司說，連日來受到東北季風及「奈格」颱風外圍環流共伴效應影響，台中港10月28日就「封港」2小時，29日上午10時50分經航管中心測得港外風速達每秒21.112公尺，已超過航港局中部航務中心所訂「引水人無法出港登船標準已超過蒲福風級八級風上限」。

台中港務公司顧及進港船舶安全考量下，航管中心自10時50分宣布暫停船舶進港，直到2日上午10時20分風勢減弱才恢復正常航行，「封港」長達92小時30分。2日下午2時30分又測得港外風速達每秒21.42公尺，超過蒲福風級8級風上限，暫停船舶進港領航作業，直到下午4時20分風勢減弱恢復領航作業。

台中港是「風的故鄉」！東北季風是秋冬的日常，但此次共伴效應11級強陣風，已超過東北季風帶來的8至9級強風。31日下午救起巴拿馬籍鑫順一號水泥專用船5名船員的長源號貨櫃輪，因台中港「封港」，直到2日上午7時20分開放進港，優先靠泊32號碼頭船期受延誤2天。

航運界人士認為，每年9月以後，台中港開始吹東北季風，有時颳了一星期，許多航商大感吃不消，若港口關閉時間拖長將產生連鎖反應，因船舶無法進港受到嚴重延誤，增加航運成本，可能會引起世界各地進口商的恐慌，加劇貨櫃進出提取的延誤，船隻將會選擇改靠其他港口令業界感到憂心。

中部航務中心強調，台中港比照其他國際商港，訂定引水人無法登輪領航標準，該標準已較其他國際商寬鬆，亦考量台中港特殊海象及船東航商權益，以確保安全為最大前提，降低海事案件發生機率。該標準未來亦將視實務需要及專家意見再滾動性的檢討，一切都以安全為最大考量。