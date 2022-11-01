東北季風逐漸減弱及颱風遠離，不過由於南方雲系北移影響，明（2）日基隆北海岸及東北部水氣仍多，還是有局部大雨發生的機率。位於台南西南方的颱風「奈格」，向西北朝香港及海南島之間移動，強度持續減弱中。氣象局警告，由於連日降雨山區土石容易鬆動，非必要請勿前往山區，以免發生危險。

戴立綱說明未來天氣。（中視新聞）

氣象局表示，明天基隆北海岸及東北部有局部大雨發生的機率，其他地區的降雨則會比今天再減少，但桃園以北及花蓮、台東仍有局部短暫雨，新竹以南也有零星降雨。

氣象局分析明天降雨狀況。（翻攝自氣象局）

溫度方面，北台灣氣溫逐漸回升，桃園以北及宜蘭高溫23到25度，其他地方約26到30度，白天較為溫暖舒適，不過早晚仍涼，各地低溫普遍在20至22度。

氣象主播戴立綱說明，明後（2、3日）天氣溫回升，中南部日夜溫差大，東半部有局部短暫雨；周五（4日）開始東北季風轉強，天氣變冷，低溫下探18度，中南部天氣晴、沿海陣風大，北部、東部迎風面則有降雨機率；直到下周一（7日）東北風減弱後氣溫才會回升。