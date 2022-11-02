交通部昨天首度邀集外部委員共同審查台中市政府呈報的「台中都會區大眾捷運系統藍線建設計綜合規劃報告」，最後決議請市府就委員建議事項補充，要求說明捷運藍線綜合規劃經費較可行性研究經費增加327.54億元的合理性及責任歸屬等議題。蔡其昌今天表示，台中市政府消極、推中央，導致藍線動工遙遙無期。

蔡其昌表示，高雄捷運黃線進度本來比台中藍線慢，但現在人家已經動工，台中就是消極、推中央，從城市的競爭可以比較出，市長不積極作為就會被別人追過。

蔡其昌說，台中送到中央的審查報告就比高雄慢了3年，送到交通部之後，為什麼改路線、車站之後旁邊的土地是特定家族的？為什麼增加300多億的預算？到現在都沒有給大家答案。請盧市長出面清楚說明，而不是一句話說人家卡妳。

交通局長葉昭甫表示，中央要求說明經費為何增加327.54億元，是因用地費較可行性研究階段增加台灣大道道路用地取得費用，致經費增加90.93億元，另綜合規劃經費估算基準年2020年各項目物價已較可行性研究經費估算基準年2015增漲，考量市場行情、營建物價及參考其他捷運建設案例，重新估算並調整計畫經費，以降低後續推動風險，需要調整綜合規劃經費。

交通局提到，綜合規劃方案相對可行性方案已是更優化方案，如西屯段考量坡度線型營運風險後，由高架改為地下並增設安和路口、正英路站，都因可行性研究階段受限於路線線型或其它因素致無法設站，為擴大捷運服務範圍而增設，變更皆屬合理且必要，相關經費增加應由中央及地方共同分攤。

市府強調，因應人力物料上漲趨勢，發包工程不易，除積極依據委員會建議補充外，將持續積極爭取行政院核定，早日開工。