台中市神岡區大洲路驚傳桶屍命案！一名林姓二房東昨（26）日前往廠房整理環境時，聞到水泥塑膠桶內發出惡臭，便將桶子推倒，水泥塊掉落破碎，赫見1隻手臂露出；警方確認桶內裝有1具男屍，疑為2019年通報失蹤的陳姓男子，傍晚從西屯區帶回承租廠房女性關係人，並報請檢方今日相驗，以確認死者身分；據悉，該名女子見到警方上門時嚇了一跳，但後續面對警方詢問都保持沉默。

據了解，60多歲林姓男子在神岡區大洲路承租2間廠房，3年前將其中1間租給33歲女子，1間則長期閒置，該女繳了1年租金後就未再續繳。林男昨日打開廠房鐵門後聞到惡臭味，發現1未加蓋的水泥塑膠桶有異樣，他將桶子推倒，水泥塊破碎掉落時，竟露出1隻左手前臂，嚇得他趕緊報警。

警方到場後，隨即封鎖現場並通知鑑識人員到場採證，確認裡面裝有1具屍體，從身形研判是男性，戴有1支男錶，手臂已蠟化，初步研判死亡時間已超過2年，昨日傍晚4時許帶回承租廠房的女子，警方追查該名女子疑為死者的前女友，將其列為關係人，但女方未承認雙方男女關係，對於是否涉案以及有無共犯，仍待後續調查釐清。

死者被以水泥封桶，仍留有皮肉組織，尚未完全腐化，研判可能是2019年通報失蹤的陳姓男子，不過警方尚未證實及確認。

警方調查，該女子透過仲介，3年前向林男承租廠房，但內部沒有機器或物品進駐，大門長期深鎖，林男之前曾在外察看，發現裡面空蕩蕩。1年後女子電話口頭允諾續租，但都沒下文，近期林男想將廠房再出租，昨日中午帶員工前往現場整理環境，才讓這起桶屍命案曝光。

豐原警分局指出，全案已報請檢察官指揮偵辦，由鑑識人員採證與法醫相驗，目前已掌握特定對象積極查緝中。