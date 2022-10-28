針對台中發生桶屍案，台中市長候選人蔡其昌批說，如同過去多起槍擊案件，盧市長只會轉移話題、推卸責任，沒有辦法針對問題來回答，或是只會說謝謝，命案已經發生，盧市長卻還在做宣傳、包裝自己，難怪台中的治安一直不會好。
蔡其昌表示，這樣的市長面對桶屍案的發生，也沒有展現態度，正常首長態度應該是要快速的進行緝查凶嫌、儘速破案的態度，命案已經發生，盧市長卻還在做宣傳、包裝自己，難怪台中的治安一直不會好。
台中市政府警察局表示，此案已由警察局刑事警察大隊、豐原分局組成專案小組全力偵辦中，將儘速釐清案情、追查到底，讓司法將凶手繩之以法，也期盼外界部分人士勿於此時抹黑這座城市，而是應給予為了還原真相、伸張正義，努力偵辦案件的警察同仁支持和信心
台中市警察局並強調，就台中市整體治安狀況，近3年以來，特殊重大案件，沒有不破案的，且也多能在短期內偵破，避免歹徒繼續犯案、危害社會。此外，根據今年警政署統計，台中市和高雄市是六都槍擊案發生最少的城市。
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