台62快速道路3日上午塞到動彈不得，不少民眾哀號在車陣中已塞了一、兩個小時。（摘自公路總局即時影像／張志康基隆傳真）

國道1號汐止交流道發生邊坡坍落事故，2日晚間土石坍落持續擴大，影響高速公路南下主線。雖然台鐵局、公路總局、基隆市政府做出因應對策，但3日早晨基隆市通往台北、新北的路段，依然出現大批車潮。

國道1號南下汐止交流道日前發生邊坡坍落事故，2日晚間坍落持續擴大，高公局封閉五堵至汐止段南下車道緊急搶修。但截至3日早晨，南下主線仍持續封閉。連帶也使得相關替代道路，包括國道3號、台62快速道路都出現大塞車。同時，也回堵到基隆市連接國道3號的市區道路。

基隆市長林右昌2日晚間表示，已請基隆市警局從3日早上6時起在市區連結上國道三號與62號快速道路匝道各路口佈設警察勤務，務必讓交通維持基本順暢。台鐵局也於深夜宣布加開2列900型區間車，協助疏運上班人潮。

但3日上班尖峰時刻，包括國道3號基金交流道到汐止系統交流道的車流爆出大量，持續壅塞。連帶包括台62連結國道3號的瑪東系統交流道前也一路回堵。在基隆市區交通方面，連接國道3號的麥金路、基金一路都出現回堵車潮。

不少基隆市民塞在車陣中，只好透過在社群發文哀號，表示國道1號中斷，結果交通大打結，有人在車陣中一塞就是一兩個小時。