高工局表示，國道1號南向汐止交流道南向出口集散道10k邊坡滑落，南下主線今早2車道全搶通，開放通車。(11月7日05：00更新)

國道1號南向10k-汐止交流道南向出口集散道上方邊坡，1日上午11點21分滑落，搶修時又於2日下午6點50分第2次滑落。高速公路局北區養護工程分局動員各式機具趕工，4日上午6點完成一階段南下主線內車道開放通行，今日凌晨再完成主線外車道搶通，並於3點30分起南下二車道全線開放通車。

高公局表示，現正積極搶修第二階段汐止南下出口集散道及匝道部分，包含浮石清理、穩定措施及坍落土方清運處理。目前已動員挖土機、打樁機、鑽掘機、運輸車等各式機具，計約59部；至6日下午11點共累計清運土方1萬6306立方公尺，H型鋼打設175支。

由於接下來還將搶修集散道，期間勢必影響交通，高公局建議提早改道行駛，基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。；汐止地區南向由國1汐止交流道或國3新台五路交流道駛入國3；國道1號南向往汐止、南港方向車輛，可提前於五堵交流道駛出利用地方道路台5甲。

交通部長王國材今日上午在赴立法院交通委員會前接受媒體聯訪，媒體問及今天早上通車後國道仍一度塞車甚至紫爆，王國材表示，國1南下汐止路段原訂今上午5點通車，提早今天凌晨3點半通車，一開始有點塞，後來請高公局交管組管理調整整體國道，目前交通狀況良好。

另外國1汐止路段雖然通車，但邊坡復建和加固才開始，王國材表示，邊坡分級定檢過去有一定的制度，這次坍塌邊坡是C級較穩定邊坡，類似C級邊坡有597處，其中有269處有偵測設施，目前正檢討偵測設施設置廣度。主要是過往都在邊坡滑動下緣設置偵測器，現在發覺集水區包括邊坡後面集水區含水量高，泥土不是那麼穩定，因此檢討如何把原來偵測範圍廣度增加，目前已經開始啟動。這次汐止坍塌的部分，將在半年復健期將偵測器設得比較廣；269處偵測地點也將檢討，研擬擴大和增加偵測器，目前都在檢討中。