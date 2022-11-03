國道一號南向汐止交流道走山，高公局日夜搶修(高公局提供).jpg

地震加上連日豪雨導致日前國道一號南向汐止交流道(10k)邊坡走山，目前國道1號7K-10k全線封閉，基隆及汐止地區民眾必須提前改道。交通部高速公路局今（3）日表示，第一階段將以11月4日早上6點搶通一個車道為目標，第二階段南下出口集散道及匝道部分，須完成浮石清理及穩定措施，在搶通主線車道後10個工作天開放通車。

交通部長王國材今日上午10：30關心國道1號汐止邊坡坍滑搶修進度，並慰勉場工作人員，指示因汐止地區持續降雨且邊坡仍有可能滑動，仍應以安全為主，再全力搶通主線交通，儘速恢復國道汐止地區交通順暢。

高公局表示，從昨天晚上至今，汐止降雨未停歇，雨水不斷入滲，導致邊坡仍有持續滑動的狀況，須隨時注意邊坡穩定狀態及工作人員的安全，搶修不易。

高公局及相關工作人員從坍方至今24小時不中斷搶修，為兼顧施工人員安全及民眾通行的需求，在天候條件允許及邊坡沒有再次坍滑下，第一階段將以11月4號早上6點搶通一個車道為目標，第二階段南下出口集散道及匝道部分，須完成浮石清理及穩定措施，在搶通主線車道後10個工作天開放通車。

目前國道1號7K-10k全線封閉，基隆及汐止地區民眾須提前改道，高公局建議改道3路線包括：

(一)基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。

(二)地區車輛可多利用地方道路(台5甲等)往汐止、新台五交流道再進入國道。

(三)國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用地方道路(台5甲)。