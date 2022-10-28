基隆市長林右昌、立法委員蔡適應及多位議員，共同見證這座親子公園的落成啟用。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

由於中山區西岸聯外高架橋下，原本的里民活動空間欠缺設施，使用率偏低。因此在市政府規畫下，爭取中央經費與台電公司支持，將空間改建為「協和文化親子健康公園」，28日在基隆市長林右昌、台電副總經理江明德、立委蔡適應及多位議員見證下，正式啟用。

林右昌表示，協和文化親子健康公園，在今天啟用後，以後很多人會跨區來這玩。他感謝蔡適應委員爭取中央經費、台電支持及高公局提供土地，過程中要感謝的人太多。

林右昌說，中山區從流浪頭一直到中和路的路段，未來將成基隆新的示範道路，周邊人行道、照明設施，以人本空間概念一併改善，德和國小前天橋也即將明年四月動工拆除，中山區整體周邊環境將翻新，未來居住環境品質大幅提升，扭轉過去邊緣區域印象。

蔡適應表示，大家對親子公園充滿期待，把過往髒亂空間打造成大家都喜歡來的地方，玩得不亦樂乎，協請台電協和電廠以企業回饋，未來認養協和文化親子公園，協助維護環境清潔。

中山區公所表示，這座親子公園去年5月經提報營建署「110年城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策型第二階段，獲補助400萬元，同年7月向台電公司電協會提報專案補助350萬元，中山區公所自籌配合款60萬元，市府民政處補助105萬元，合計共915萬元，在今年一月中開工，九月初完工。

親子公園基地面積1803平方公尺，經協調台肥拆除圍牆，台電拆除現有人行道上5支電桿，改為地下供電，讓人行道寬度由1.6公尺，增為2.3至3.4公尺，還設置地景土丘、造型鞦韆、蹺蹺板、體健設施、景觀燈具、休閒步道及座椅，植栽綠美化，優化整體使用空間。