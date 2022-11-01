航基站破獲一起在鋼琴包裝棧板內夾藏K他命的毒品走私案，市價高達1.28億元。（調查局航基站提供／張志康基隆傳真）

航基站破獲一起在鋼琴包裝棧板內夾藏K他命的毒品走私案，逮捕8名嫌犯。（調查局航基站提供／張志康基隆傳真）

航基站破獲一起在鋼琴包裝棧板內夾藏K他命的毒品走私案，市價高達1.28億元。專案組循線逮捕主嫌趙姓男子。（調查局航基站提供／張志康基隆傳真）

今年3月，基隆市某貨櫃場有7架鋼琴自馬來西亞申報進口，但法務部調查局航業調查處基隆調查站（航基站）獲報，與財政部基隆關聯合，在鋼琴木箱底部棧板內，查獲了夾藏107.6公斤的三級毒品K他命。經專案組深入調查後，循線將主嫌趙某在內的8人逮捕，並於日前遭基隆地檢署依違反《毒品危害管制條例》起訴。

航基站表示，在獲報後，便會同調查局航業調查處臺中調查站、中部地區機動工作站、基隆市調查站及內政部警政署保安警察第三總隊、基隆港務警察總隊、新北市政府警察局汐止分局等單位，在基隆地檢署檢察官指揮下，共組專案組。

專案組3月7日在貨櫃場查獲K他命後，次日專案組便循線在台中市神岡區收貨倉庫，逮捕了主嫌史姓男子及共犯林男、王男及張男等4人。接著拘提了準備拆裝毒品的張姓、林姓及陳姓男子。基隆地方法院裁定將7人羈押禁見。

接著專案組繼續循線追查，將貨主趙姓男子緝獲到案，接著基隆地檢署依違反《毒品危害管制條例》運輸第三級毒品罪嫌，起訴8名嫌犯。

航基站表示，近年受疫情影響，毒品價格高漲，不肖分子欲趁此牟取不法暴利，調查局各外勤調查處站均貫徹政府反毒決心，全力加強毒品線索發掘，全案從查獲毒品到逮捕人犯，不到24小時，讓民眾在防疫期間，亦能免於受到毒品危害，維護社會治安及國人健康。

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