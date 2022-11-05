基隆市政府配合鄰近的新北及台北市規畫自行車道，但卻缺乏雙北都有的YouBike共享單車服務。台灣民眾黨立委邱臣遠與中正區立委候選人林毓峯，5日上午帶著約20名青年學子，騎著Youbike在市府門口前，要求市府正視民眾的需求。

邱臣遠認為，基隆市目前已有外木山及北寧路兩條自行車道，市府並計畫從海洋廣場為中心向中央整取經費建置三條自行車路線，分別向東串聯東北角風景區、向西串聯外木山至北海岸，及向南串聯至基隆河自行車道。其中暖暖過港段預計將在今年底貫通，未來就可以從基隆一路暢行至新雙北地區，成為單車旅遊一重要帶狀路線，不僅基隆、新北生活圈愈加緊密，更能促進地方經濟。

邱臣遠指出，林右昌市長卸任在即，市府交通處毫無作為，僅稱「持續關注、再考慮」，試問若新市長上任，屆時交通處長換人，相關政策又要延宕到何時？更何況基隆是台中以北唯一沒有YouBike的縣市，基隆市怎能自外於大台北Youbike系統？

林毓峯表示，基隆人到底要等到什麼時候才有YouBike？難道市民要享受這些得天獨厚的自行車道時，還得先花錢買車嗎？再者，若來自雙北的民眾騎車至北海岸，回程想進基隆廟口，再轉乘台鐵、客運回家，卻因無站可還YouBike，必須硬著頭皮騎完全程，基隆不是白白錯過這些潛在對象的消費。

林毓峯指出，配合三貂嶺自行車道啟用，新北瑞芳、雙溪等區都陸續增設YouBike，唯獨基隆「只聞樓梯響」。基隆人不該是二等公民，不能想騎車還要先前往新北借車，呼籲市府針對民眾需求，做更全面的設站評估，絕不可以財務為單一考量，若能帶動地方經濟，也可與民間合作，達到市府、業者、民眾三贏局面。

邱臣遠、林毓峯帶領青年學子，從基隆市政府騎乘自行車前往和平島，全程約5公里，請市府正視基隆人盼望YouBike的心聲，別讓中央口口聲聲說北北基生活圈，卻連最基本的自行車，都付之闕如。