信義國小地下停車場有著明確的標示，並提供電動車充電椿、電子票證等多元繳費功能，提供完整智慧停車服務。（張志康攝）

信義國小地下停車場有著明確的標示，並提供電動車充電椿、電子票證等多元繳費功能，提供完整智慧停車服務。（張志康攝）

信義國小地下停車場有著明確的標示，並提供電動車充電椿、電子票證等多元繳費功能，提供完整智慧停車服務。（張志康攝）

對外地旅客來說，赴基隆市廟口商圈最麻煩的事情是缺乏停車空間。基隆市政府交通處11日宣布，位於信義國小的地下停車場正式啟用，11月底前停車費半價優惠，也意味著廟口商圈增加了349個提供完整智慧化停車空間。

基隆市副市長林永發表示，信義、仁愛國小操場下方空間，運用多目標使用的停車場，這是林右昌市長上任後，第一個「以校園為核心」社區環境改善整體規畫，藉此改善仁愛區停車空間、交通及校園環境。

林永發指出，這項工程整體所需經費8.1億元，獲中央補助4億多元，也謝謝市議會議員支持預算，共同完成停車場建設。啟用後，提供智慧化停車服務，期待對周邊交通、學童通學接送都有助益。

立委蔡適應表示，停車場啟用紓解市區交通，市府這幾年推動學校人本計畫，包括停車場、校舍改建、校園停車場開放、太陽能光電計畫到通學步道重新修繕，學校和整個城市融合在一起，更是未來持續努力向前的目標。

市府交通處也說明，信義國小地下停車場，提供349席小型車停車位，其中，友善車位部分，包含7席身心障礙者專用停車位、7席孕婦及育有六歲以下兒童專用停車位，18席電動車充電車位。在11月底前的停車費率提供半價優惠，自12月1日起，恢復原價，每小時30元。

此外，停車場建置了全新自動電子收費設備、車位在席與車牌辨識系統，繳費方式也從傳統的現金繳費，增加了電子票證、第三方支付及eTag等多元繳費功能，提供完整智慧化停車服務。