國民黨基隆市長候選人謝國樑。（張志康攝）

民進黨基隆市長候選人蔡適應。（張志康攝）

時代力量基隆市長候選人陳薇仲。（張志康攝）

無黨籍基隆市長候選人黃希賢。（張志康攝）

無黨籍基隆市長候選人曾國民。（張志康攝）

基隆市選委會17日晚間舉辦首場基隆市長候選人政見發表會，國民黨候選人謝國樑痛批基隆醫療資源不足，是全國非六都縣市的最後一名。民進黨候選人蔡適應則是花了一半時間在猛轟謝國樑的金星案、Gogoro政見，不如他所提出的1200元首都通月票能夠解決通勤族困擾。

國民黨候選人謝國樑說，他去年十月底宣布參選之後，他與周邊各個專業領域的市政顧問討論，包含交通、社福、教育、環保、經濟、就業、青年等多個面向提出了實質的政見規畫，希望讓基隆成為全亞洲最有愛的城市。

他說，基隆的醫療是全國非六都縣市的最後一名，因此自己提出的醫療政見中，將增設兒童專科門診，改善基隆醫療品質，讓基隆的父母，不必因為孩童醫療問題舟車勞頓。

民進黨候選人蔡適應則是先花了7分鐘糾正謝國樑提出的政見，並重批他最近不斷追打的金星案、二信集團員工動員，謝國樑都沒有一項能夠說清楚講明白，並提出他向地檢署舉發謝涉及賄選。後續才針對他的政見四大主軸進行說明。

蔡適應指出，他就任後會全力推動基隆捷運，另外他所提出的1200首都通月票，將可以有效解決通勤族的問題，對手謝國樑所提出的電動機車政見，則無法解決交通問題，更無法兌現。

時代力量基隆市長候選人陳薇仲在政見發表會中提出兩大願景，「交通零傷亡」以及「15分鐘的城市」。她也痛批，現在中央和基隆市都是民進黨執政，為何現在不做1200元月票？難道這只是拿來當選舉芭樂票？這恐將成為基隆史上最大的財政負擔，卻無法具體改善基隆通勤族每天遇到的問題，也無法解決基隆市內道路混亂與公車路線無法完整的問題。

無黨籍候選人曾國民則是發表他寫給基隆市民的公開信，他表示參選的主要目的就是，希望有機會改變台灣現行的民主制度，讓每一個台灣人都有權利選擇他自己真正喜歡的制度。他認為，他所提出的「台一線」方案，是改變台灣現況，包括兩岸關係的最好方案。

無黨籍候選人黃希賢表示，基隆在藍綠兩黨的惡鬥下，每逢選舉，市民就被迫選邊站、含淚投票。他指今年藍綠兩黨的這2位對手，是他在歷屆基隆市長選舉中看過，打得最髒、最不入流、最沒格調、最醜陋的一場選舉。他分別向兩人提出8問，包括蔡的賤賣國土疑雲、謝的電動車政見等。他認為，民眾可以不用屈就藍綠兩黨，無黨無派無包袱的他，會是更好的選擇。