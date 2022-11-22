九合一選舉近在咫尺，投票日將於本周六（26日）登場。高雄市長陳其邁今（22）日就在臉書上分享，他到基隆市和民進黨基隆市長候選人蔡適應合體向民眾喊話拉票，陳其邁直呼，「大力改變與進步，更需要市民的一票來延續、肯定」。

陳其邁在臉書上PO出一篇「你夢想中的高雄，是什麼樣子？」的文章表示，「11月26日的投票，正是展現讓城市更美好決心的時刻」，陳其邁提及，「今天到鳳山、左營，許多市民朋友從樓上、路上大力揮手！自己揮完不夠，還揪親友一起，感謝也感動。下午也特別到基隆為蔡適應加油」，基隆與高雄很像，都是港灣城市。正濱漁港、火車站前與廣場，長年不變，「在林右昌擔任市長8年後，已經變得非常漂亮，讓人驚艷！大力改變與進步，更需要市民的一票來延續、肯定」。

陳其邁回憶，小時候，他曾經畫過一幅畫「未來的高雄港」。那時港邊有高高的圍牆，住在港邊的高雄人，看不到海，「後來的故事，大家現在應該都很明瞭。高雄人用選票，讓城市開始有水岸花香，拆除圍牆。鐵路地下化、有了美麗實用的總圖與流行音樂中心，散步騎腳踏車的綠園道」。

最後陳其邁說「這一票，決定城市的未來」、「這一票，決定你我的生活方式」、「這一票，深化18歲公民權」，陳其邁也和民眾約定，「11月26日記得出來投票、返鄉投票。讓城市的建設與進步，繼續大步前進！」