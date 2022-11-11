台北市長柯文哲今陪同民眾黨新北市議員候選人張昭隆掃街，未料柯文哲走到哪，鞭炮就放到哪，煙霧彌漫街道，柯也向張喊話會有空氣汙染。（蔡雯如攝）

台北市長柯文哲今陪同民眾黨新北市議員候選人張昭隆掃街，未料柯文哲走到哪，鞭炮就放到哪，煙霧彌漫街道，柯也向張喊話會有空氣汙染。（蔡雯如攝）

為了拉抬民眾黨選情，台北市長柯文哲今分別前往新北市多處市場、夜市為小雞助選，未料第一場行程候選人卻遲到約10分鐘，讓他在路口乾等，柯文哲也頓時變身為打卡點，吸引不少民眾搶拍，不過，他仍與幕僚碎念稱「他還要多久，再不來我要走了」，當記者問及等待候選人心情如何，他則回答，以前在開刀房裡都在等病人，沒有什麼。

柯文哲原訂今下午5時陪同民眾黨新北市議員候選人張昭隆掃街，柯文哲準時抵達樹林太平黃昏市場，未料張昭隆疑似卡在車陣，遲遲未現身，柯文哲只能與一旁的幕僚在市場路口乾等，雖然有不少柯粉搶著合照，但與多位民眾合照後，張昭隆仍未現身，也令他稍感不悅，向一旁幕僚問及，人還要多久才會到。

柯文哲幕僚見到張昭隆座車抵達後，也頻頻催促喊著「叫他快下車」，整趟行程延遲約10分鐘才開始。

未料，拜票行程開始後，街上卻開始放起鞭炮，本以窄小的馬路瞬間瀰漫煙霧、煙味，不少行人為閃避鞭炮，紛紛走至馬路中央，人車混雜，交通動線混亂。柯文哲見狀不禁問張昭隆為何放鞭炮，希望停止避免造成空氣汙染，但整趟掃街仍持續施放。

對此，民眾黨新北市黨部執行長林欣賢表示，柯文哲抵達前，當地民眾就知道市長要來，因此自發性放鞭炮歡迎，並不清楚是誰放的，之後有制止民眾不要繼續放鞭炮。

新北市環保局表示，環保局基於尊重民俗風情，有關廟會活動或掃街等相關活動，如有事先提報相關活動資訊，將會與主辦單位加強宣導以避免造成空污、噪音及環境衛生等公害問題，若經民眾陳情或經本局巡查發現可能有各項汙染情事則會先要求改善，如經要求仍未改善，則依相關環保法令予以開罰。